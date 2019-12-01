Eslovenia anuncia proyecto de ley para prohibición de redes sociales a menores de 15 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:27:35

Liubliana, Eslovenia, a 6 de febrero 2026.- El gobierno de Eslovenia confirmó que existen las bases de un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a menores de 15 años de edad, entre ellas plataformas como TikTok y Snapchat.

De acuerdo con, Matej Arcon, viceprimer ministro esloveno, en declaraciones para la agencia STA, antes de adoptar las medidas legales correspondientes el Ministerio de Transformación Digital y distintos expertos emitirán sus opiniones sobre las bases de la iniciativa.

“Este ha sido un tema candente en las últimas semanas y meses en todo el mundo y en Europa. Con esto, como Gobierno, demostramos que nos importa nuestra infancia”, señaló el también miembro de la coalición gubernamental de centroizquierda liberal.

Cabe mencionar que, tras la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años en Australia en diciembre pasado, en Europa ha surgido una tendencia de medidas similares.

Potencias como Reino Unido, Francia y Dinamarca, así como Grecia y España, figuran entre los países que han iniciado pasos concretos.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, instó en septiembre pasado a la Unión Europea a examinar la introducción de un límite de edad para el acceso a redes sociales y anunció la creación de un panel de expertos para elaborar recomendaciones sobre la protección de menores en el entorno digital.