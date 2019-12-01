Entrega simbólicamente María Corina Machado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Entrega simbólicamente María Corina Machado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 21:07:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 15 de enero de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves el premio Nobel de la Paz de manos de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien fue reconocida con el galardón el mes pasado.

Machado acudió un día antes a la Casa Blanca, aunque su visita se realizó de manera discreta y sin el protocolo habitual para invitados del mandatario. La opositora ingresó por el área de seguridad y se retiró sin posar para una fotografía oficial con el presidente.

Durante la reunión privada, Machado hizo entrega de la medalla correspondiente al Nobel. Al término del encuentro, calificó la conversación con Trump como “excelente” y explicó ante medios de comunicación que decidió cederle el reconocimiento como una forma de agradecer “su compromiso único con la libertad” del pueblo venezolano.

Trump, por su parte, se refirió al encuentro a través de su red social Truth Social, donde escribió: “fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

De acuerdo con analistas, esta acción por parte de Machado —quien salió de Venezuela en diciembre pasado— podría interpretarse como un intento por ganar peso político y visibilidad ante Trump, en un contexto de disputa con integrantes del gobierno venezolano por influir en el futuro del país.

Pese a la entrega simbólica de la medalla, el premio continúa perteneciendo a Machado, ya que el Instituto Nobel de Noruega ha reiterado que el galardón no puede transferirse, compartirse ni ser retirado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
En Uruapan y Salvador Escalante: Captura la GC a dos hombres en posesión de estupefacientes
En Uruapan y Zamora, Michoacán: Detiene la Guardia Civil a 2 adolescentes y un hombre; recuperan dos motocicletas y un carro robados 
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Más información de la categoria
Reacciona Marina a explosión de mina que mató a un hombre en Aquila, Michoacán: Desmantelan campamento y erradican plantíos en la Costa - Sierra 
¡Abrígate bien! Seguirán ocasionando bajas temperaturas los frentes fríos número 28 y 29 en el país
Marina da golpe de 560 millones al crimen en Michoacán: Destruye más de 2.5 toneladas de estupefacientes en la costa
Desgobierno y conflicto, sello de Fanny Arreola: convulsiona Apatzingán con 9 muertos en un día, mientras Alcaldesa pelea con sindicalizados y violenta a regidora de su propio partido en sesión pública 
Comentarios