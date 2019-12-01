Entrega simbólicamente María Corina Machado el premio Nobel de la Paz a Donald Trump

Washington, Estados Unidos, a 15 de enero de 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves el premio Nobel de la Paz de manos de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, quien fue reconocida con el galardón el mes pasado.

Machado acudió un día antes a la Casa Blanca, aunque su visita se realizó de manera discreta y sin el protocolo habitual para invitados del mandatario. La opositora ingresó por el área de seguridad y se retiró sin posar para una fotografía oficial con el presidente.

Durante la reunión privada, Machado hizo entrega de la medalla correspondiente al Nobel. Al término del encuentro, calificó la conversación con Trump como “excelente” y explicó ante medios de comunicación que decidió cederle el reconocimiento como una forma de agradecer “su compromiso único con la libertad” del pueblo venezolano.

Trump, por su parte, se refirió al encuentro a través de su red social Truth Social, donde escribió: “fue un gran honor para mí conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchísimo. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un gesto maravilloso de respeto mutuo. ¡Gracias, María!”.

De acuerdo con analistas, esta acción por parte de Machado —quien salió de Venezuela en diciembre pasado— podría interpretarse como un intento por ganar peso político y visibilidad ante Trump, en un contexto de disputa con integrantes del gobierno venezolano por influir en el futuro del país.

Pese a la entrega simbólica de la medalla, el premio continúa perteneciendo a Machado, ya que el Instituto Nobel de Noruega ha reiterado que el galardón no puede transferirse, compartirse ni ser retirado.