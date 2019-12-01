Encargada de Embajada mexicana en Perú abandona el país tras ruptura de relaciones diplomáticas

Lima, Perú, a 10 de noviembre 2025.- Karla Tatiana Ornelas, encargada de de la Embajada de México en Perú, abandonó el país sudamericano en cumplimiento de una orden “perentoria” que le dio el Gobierno peruano tras romper relaciones diplomáticas con la República Mexicana, de acuerdo con fuentes oficiales.

“En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, señaló la Superintendencia Nacional de Migraciones en un mensaje publicado en la red social X.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que se dio un “plazo perentorio” a la encargada de la Embajada de México para salir del país, tras romper relaciones diplomáticas por el asilo otorgado a Betssy Chávez, quien es procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022.

Previo al anuncio del mandatario interino, el el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela, había anunciado la ruptura de relaciones con México “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú”.

Es de mencionar que, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como el ex jefe de Estado, Andrés Manuel López Obrador han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado.