En plena tregua, Israel ataca Gaza y deja 104 personas muertas; entre ellas 46 niños y 20 mujeres

En plena tregua, Israel ataca Gaza y deja 104 personas muertas; entre ellas 46 niños y 20 mujeres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 11:16:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Gaza, Palestina,  29 de octubre de 2025.- El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que al menos 104 personas murieron, entre ellas 46 niños y 20 mujeres, tras una nueva ola de ataques israelíes registrada entre la tarde del martes y la mañana del miércoles.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los bombardeos también dejaron 253 heridos, incluidos 78 niños y 84 mujeres.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre, el Ministerio ha contabilizado 211 muertos y 597 heridos por acciones militares israelíes, además de 482 cuerpos recuperados entre los escombros.

Con esta nueva ofensiva, el total de fallecidos en Gaza desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, asciende ya a 68 mil 643 personas, según las cifras oficiales.

Esta es la segunda operación militar israelí desde el alto el fuego. La anterior ocurrió el 19 de octubre, cuando Israel respondió a un ataque de presuntos miembros de Hamás, acción que dejó 45 civiles muertos y un soldado israelí fallecido.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
En Jiquilpan, Michoacán Sujeto que violó a dos adolescentes, es sentenciado a 18 años de prisión 
Desmantelan huerta de aguacate como parte de reparación del daño por delitos contra el ambiente en Los Reyes, Michoacán
Blindaje Apatzingán: para asegurar orden público, refuerzan acciones operativas 
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios