En plena tregua Irán lanza ataque contra Israel, acusan las FDI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:19:57

Tel Aviv, Israel, a 8 de abril 2026.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron durante la madrugada del 8 de abril, Irán lanzó al menos tres ataques aéreos sobre su territorio, a pesar del anuncio de alto al fuego de dos semanas en Medio Oriente.

Según el comunicado publicado en Telegram, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, el Ejército israelí detectó misiles lanzados desde Teherán hacia el territorio del Estado de Israel”.

Además, las FDI enviaron mensajes similares en al menos tres ocasiones, en los que pidieron “a la población entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso”, sin que se hayan notificado heridos o daños materiales.

Al mismo tiempo, el diario local Haarezt publicó que Israel “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, y la fuente consultada expresó que al Estado judío le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra”.