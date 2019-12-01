En plena tregua Irán lanza ataque contra Israel, acusan las FDI

En plena tregua Irán lanza ataque contra Israel, acusan las FDI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 08:19:57
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tel Aviv, Israel, a 8 de abril 2026.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron durante la madrugada del 8 de abril, Irán lanzó al menos tres ataques aéreos sobre su territorio, a pesar del anuncio de alto al fuego de dos semanas en Medio Oriente.

Según el comunicado publicado en Telegram, minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciara que pospondrá durante dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas persas, el Ejército israelí  detectó misiles lanzados desde Teherán hacia el territorio del Estado de Israel”.

Además, las FDI enviaron mensajes similares en al menos tres ocasiones, en los que pidieron “a la población entrar en un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso”, sin que se hayan notificado heridos o daños materiales.

Al mismo tiempo, el diario local Haarezt publicó que Israel “respetará el alto fuego con Irán”, aunque persisten preocupaciones sobre cómo se adaptará al acuerdo, y la fuente consultada expresó que al Estado judío le habría gustado “haber logrado más objetivos en la guerra”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran más de 200 sueros en cateo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora
Ultiman a dos personas en Apatzingán, Michoacán 
Conductora se impacta contra barda de guardería del IMSS en Celaya, Guanajuato
Aseguran más de 250 kilos de estupefacientes con valor de 56 mdp, en costas de Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran más de 200 sueros en cateo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora
Irán suspende paso de petroleros en el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano
De salario de 38 mil a fiesta millonaria: Pemex denuncia a su empleada por los "XV años del siglo en Tabasco"
Localizan sin vida a trabajador atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa
Comentarios