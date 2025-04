En misa de luto por el papa Francisco piden continuar su legado en vida

Roma, Italia, 27 de abril del 2025.- En la misa de luto por la muerte del papa Francisco llevada a cabo este domingo, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, pidió "acoger el legado" del difunto pontífice y "hacerlo vida", en la homilía de la segunda misa de luto.

Más de 200 mil fieles asistieron a la plaza de San Pedro y la aledaña Vía de la Conciliación del Vaticano para presenciar la segunda de los llamados ‘novendiales’, las nueve celebraciones eucarísticas de luto por el pontífice, quien perdió la vida el pasado 21 de abril a los 88 años de edad

“Nuestro afecto por él, que se está manifestando en estas horas, no debe quedar como una simple emoción del momento, debemos acoger su legado y hacerlo vida, abriéndonos a la misericordia de Dios y siendo nosotros también misericordiosos los unos con los otros”, externó Parolin.

“(Francisco) nos ha recordado que no puede haber paz sin que reconozcamos el valor del otro, sin la atención al que es más débil y, sobre todo, que no puede haber nunca paz si no aprendemos a perdonarnos”, lanzó en su mensaje.

Cabe destacar que tras la muerte del líder religioso de la Iglesia católica el Vaticano prosigue ahora con el periodo de la llamada ‘Sede Vacante‘, el tiempo transitorio entre la muerte de un pontífice y la elección del próximo, previo a la realización del cónclave.