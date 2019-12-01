Empate técnico en elecciones de Honduras enmarca el regreso de la derecha al Poder

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 08:40:17

Tegucigalpa, Honduras, a 2 de diciembre 2025.- Las elecciones presidenciales de Honduras presentan un empate técnico entre los dos candidatos conservadores, Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Cabe recordar que previo a los comicios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó públicamente su apoyo a Asfura.

Al corte de esta edición se ha escrutado el 57 por ciento de los votos, y el aspirante de la derecha Asfura ha logrado 749 mil 22 votos (39.91 %), una leve ventaja sobre su contrincante Nasralla que cuenta con 748 mil 507 (39.89 %).

En ese sentido, el candidato del Partido Liberal aseguró que sus propias encuestas lo proyectan como ganador con un 44.6 % de los votos frente al 39.8 % de Asfura, aunque advirtió que con ese mensaje “no” se están “declarando ganadores“.

Por su parte, la izquierda con su candidata Rixi Moncada, quedó relegada al tercer puesto con solo 359 mil 584 votos (19.16 %).