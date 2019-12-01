Embajador de EEUU destaca cooperación bilateral en captura de uno de los más buscados por el FBI

Embajador de EEUU destaca cooperación bilateral en captura de uno de los más buscados por el FBI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Enero de 2026 a las 14:50:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de enero 2026.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó que la cooperación, colaboración y coordinación entre autoridades de ambos países generan resultados reales.

Lo anterior lo expresó en redes sociales, tras la captura en Hidalgo de Alejandro Rosales Castillo, uno de los diez prófugos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desde 2017.

“Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, mantenemos nuestro compromiso con una acción conjunta que fortalece la seguridad y garantiza la justicia”, puntualizó el diplomático estadounidense en su cuenta oficial de X.

Personal de seguridad mexicano capturó en el estado de Hidalgo a Alejandro Rosales, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, acusado de asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado, y por quien se ofrecían 250 mil dólares de recompensa.

En un comunicado aparte, la SSPC precisó que el detenido fue localizado en el municipio de Pachuca, donde tenía su residencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque a anexo de San Felipe, Guanajuato
Hallan tres cuerpos calcinados en Zinapécuaro, Michoacán 
SSP de Michoacán mantiene vigente programa Guardianes del Camino
Confirma la SSP Michoacán siete detenidos tras operaciones interinstitucionales en Huetamo
Más información de la categoria
Guardia Civil de Michoacán consolida nueva estructura con nombramientos regionales y operativos
Incautan un kilo de opioide sintético en el AICM; tiene valor de 20 mdd
Anuncia Delcy Rodríguez que Venezuela firmó un contrato para la comercialización y exportación de gas LP
Advierte la Administración Federal de Aviación por la presencia de actividad militar sobre México y Centroamérica
Comentarios