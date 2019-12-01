Embajada de EU en Riad, Arabia Saudita, es atacada con drones; no se reportan heridos

Embajada de EU en Riad, Arabia Saudita, es atacada con drones; no se reportan heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 22:26:41
Riad, Arabia Saudita, a 2 de marzo de 2026.- Un ataque con drones alteró la tranquilidad del Barrio Diplomático de Riad durante la madrugada de este martes, luego de que la sede de la Embajada de Estados Unidos resultara impactada, generando un incendio de alcance limitado y daños materiales, según confirmaron autoridades saudíes.

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita informó, a través de un mensaje difundido en la red social X, que una evaluación preliminar indica que al menos dos artefactos no tripulados alcanzaron el edificio diplomático, lo que provocó un fuego menor que fue controlado. Además, una fuente cercana al ejército señaló a la AFP que la defensa aérea logró interceptar otros cuatro drones que también se dirigían hacia esa zona de la capital.

Testigos citados por agencias internacionales reportaron haber escuchado una fuerte explosión en las primeras horas del día, seguida por la presencia de llamas y una columna de humo negro visible sobre el sector donde se concentran diversas representaciones extranjeras. 

De acuerdo a la información, no se registraron heridos, ya que el inmueble se encontraba vacío al momento del ataque. Tras lo sucedido, la embajada estadunidense recomendó a sus ciudadanos en Riad, Yeda y Dhahran permanecer en sus hogares y evitar acudir a la sede “hasta nuevo aviso debido a un ataque contra el local”.

La representación diplomática señaló que continúa evaluando la situación en coordinación con las autoridades saudíes, mientras que tanto el gobierno del reino, como la propia embajada no emitieron comentarios adicionales de manera inmediata.

