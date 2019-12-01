Embajada de EU en Bagdad, es blanco de un nuevo ataque aéreo por fuerzas de Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 22:56:08

Bagdad, Irak, a 16 de marzo de 2026.- La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue blanco de un nuevo ataque aéreo la noche de este lunes, presuntamente ejecutado por fuerzas vinculadas a Irán, de acuerdo con fuentes de seguridad iraquíes.

El asalto incluyó el lanzamiento de misiles y drones desde zonas cercanas a la capital iraquí. Hasta el momento, no se han reportado víctimas. Este hecho ocurre apenas dos días después de un ataque similar registrado el sábado, el cual provocó humo y llamas en el complejo diplomático tras el impacto de un dron.

Desde la sede diplomática, ubicada en la denominada Zona Verde, se activó el sistema de defensa aérea C-RAM, que habría interceptado al menos cinco drones, según reportes de medios internacionales.

Horas antes del ataque, la embajada había emitido una alerta a ciudadanos estadounidenses a través de la red social X, en la que urgía abandonar Irak de inmediato ante los constantes ataques de milicias alineadas con Irán contra intereses de Estados Unidos en la región.