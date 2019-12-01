Embajada de EEUU en Israel permite desalojo de personal no esencial por “riesgos de seguridad”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 10:51:10

Tel Aviv, Israel, a 27 de febrero 2026.- La Embajada de Estados Unidos en Israel permitió la salida de personal no esencial del Gobierno estadounidense y de sus familiares debido a “riesgos de seguridad”.

“Se recomienda considerar la salida de Israel mientras haya vuelos comerciales disponibles”, se agregó en el comunicado oficial de la sede diplomática.

Asimismo, en la nota de prensa se indicó que la Embajada podría, además, “restringir o prohibir temporalmente el desplazamiento de empleados gubernamentales y sus familiares a determinadas zonas de Israel, incluyendo la Ciudad Vieja de Jerusalén y Cisjordania”.

Cabe mencionar que el anuncio de la representación estadounidense coincide e con la llegada del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford a las costas del Estado judío, como parte de un despliegue militar de Washington en Oriente Medio de cara a un posible ataque a Irán.