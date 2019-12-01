Embajada Británica asegura que "ha sido un honor" competir contra México en la justa internacional

Embajada Británica asegura que "ha sido un honor" competir contra México en la justa internacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 10:17:25
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La Embajada Británica en México celebró el triunfo de la Selección Inglesa aseguró que “¡ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!".

"Inglaterra continúa el viaje mundialista": "¡Ha sido un honor compartir este momento histórico entre nuestros países!", expresó en redes sociales.

Asimismo, como en un mensaje previo, la representación del Reino Unido destacó la amistad entre los países.

"Competidores por algunos minutos, pero amigos desde hace más de 200 años, ¡unidos por una sólida relación de colaboración e intercambio!", dijo la Embajada en su cuenta oficial de X.

Cabe recordar que en una publicación previa, la representación británica resaltó que el partido representaba "una oportunidad extraordinaria" de celebrar los "profundos lazos históricos" que unen a ambas naciones.

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