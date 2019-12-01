Elecciones EEUU: acusan a tres mexicanos de delitos electorales en Texas

Elecciones EEUU: acusan a tres mexicanos de delitos electorales en Texas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 10:47:20
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Austin, Texas, Estados Unidos, a 3 de noviembre 2026.- El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ), presentó acusaciones formales contra 63 personas, tres de ellas mexicanas, por presuntos delitos electorales como el voto ilegal y el registro fraudulento de votantes.

Los señalamientos incluyen la declaración falsa de una ciudadanía estadounidense para registrarse o votar y la presentación fraudulenta de una solicitud de registro de votante en otro estado.

Los connacionales fueron identificados como Diego Benavides Rodriguez, de 29 años; Jose Vasquez-Mendoza, de 51, y Karen Hinojosa-Martinez, de 37 años, todos con residencia legal comprobada dentro de territorio estadounidense.

En ese sentido, el fiscal general de EEUU, Todd Blanche, ex abogado del presidente Donald Trump, mencionó que se trata de un incremento en las detenciones relacionadas con delitos de índole electoral.

Cabe señalar que la gran parte de los acusados son personas originarias de países latinoamericanos, la mayoría con residencia legal en el país.

Igualmente hay imputados de Canadá, Europa, Asia y África.

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