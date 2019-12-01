Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 13:52:43

Ginebra, Suiza, a 20 de noviembre 2026.- Más de 30 millones de personas en el sur de África serán afectados por los efectos del fenómeno meteorológico de "El Niño", que se espera sea uno de los más intensos en las historia.

Lo anterior lo alertó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en un informe en el que detalló que las afectaciones serán perceptibles principalmente en Malaui, Mozambique, Madagascar y Zimbabue.

"Las necesidades humanitarias siguen siendo elevadas, con 11 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria aguda en toda la región, mientras que los niveles de financiación siguen siendo bajos", advirtió la agencia.

Además, resaltó que el brote de cólera podría agravarse por las sequías asociadas al fenómeno climático.

Por último la OCHA desglosó que, entre los más amenazados por "El Niño", se encuentran 10.9 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, 638 mil niños con desnutrición aguda, 664 mil desplazados internos y 569 mil refugiados y solicitantes de asilo.