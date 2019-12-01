"El Mayo" lee mensaje de arrepentimiento previo a recibir su sentencia en EEUU

"El Mayo" lee mensaje de arrepentimiento previo a recibir su sentencia en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 14:50:07
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Nueva York, Estados Unidos, a 20 de julio 2026.- Ismael “El Mayo” Zambada, leyó un mensaje previo a ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, en el cual aseguró estar arrepentido de sus acciones.

Además, durante su audiencia en la Corte de Distrito de Brooklyn, el cofundador del Cártel de Sinaloa lanzó un llamado a los jóvenes para que “no sigan el camino de la violencia”.

Previo a que el juez Brian Cogan le dictara cadena perpetua, el capo de Sinaloa leyó una declaración en español y se disculpó con las familias de sus víctimas.

“El Mayo” agregó lo siguiente: "Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice".

Igualmente, Zambada García recalcó que su vida, en especial su juventud, estuvo marcada por la violencia, pero aceptó que eso no justifica sus actos.

En su mensaje, el principal socio de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como “El Chapo” mencionó su deseo que de la violencia termine en México “y en todas partes”.

"La violencia debe acabar en México y en todas partes. Se pierden demasiadas vidas. Se destrozan familias. Se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro", y advirtió que "nadie ganará esta guerra", declaró “El Mayo” Zambada.

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