El demócrata Jon Ossoff logra la reelección al Senado de Estados Unidos por Georgia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 19:53:23

Atlanta, Estados Unidos, 3 de noviembre de 2026.- El demócrata, Jon Ossoff, obtuvo la victoria en la elección por el Senado de Estados Unidos en Georgia, luego de superar al republicano Mike Collins, de acuerdo con las proyecciones de medios estadounidenses.

Con este resultado, Ossoff conservará su escaño y permitirá que el Partido Demócrata mantenga una posición importante en Georgia, estado que Donald Trump ganó durante las elecciones presidenciales de 2024 y que representaba uno de los objetivos prioritarios para los republicanos en este proceso electoral.

El senador de 39 años, consiguió una ventaja sobre Collins. Los primeros reportes electorales le daban alrededor del 63% de los votos, frente al 37% de su contrincante, aunque el conteo todavía continuaba.

La victoria también consolida la presencia de Ossoff dentro del Partido Demócrata, donde ha ganado atención nacional y comienza a ser mencionado como una posible figura para competir por la candidatura presidencial rumbo a las elecciones de 2028.

Durante la campaña, el demócrata contó con una ventaja en recaudación de fondos y mantuvo una posición favorable en las encuestas, factores que lo colocaron entre los candidatos más observados de estas elecciones de medio término.