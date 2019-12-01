Ejército de EEUU ataca y hunde cuatro lanchas más en el Pacífico; hay 14 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 10:17:13

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de octubre 2025.- El Ejército de Estados Unidos hundió cuatro lanchas que presuntamente transportaban estupefacientes en las aguas del océano Pacífico en un solo día, según informó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

Asimismo, a través de un mensaje en redes sociales, el funcionario estadounidense aseguró que 14 “narcoterroristas” murieron en los ataques hechos bajo la directriz del presidente Donald Trump, como parte de su estrategia para combatir al crimen organizado en Sudamérica.

En ese sentido, el secretario Hegseth detalló que ocho presuntos criminales murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha.

Por otra parte, el jefe del Pentágono declaró en su mensaje que, su dependencia a defendido a otros territorios por más de dos décadas, pero ahora, bajo la Administración Trump, defienden a la Unión Americana.

Asimismo, aseguró que los “narcoterroristas” han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados de la misma forma.

Cerró al decir que “los perseguirán, los estudiarán y finalmente los cazarán y los matarán”.