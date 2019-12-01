EEUU y Rusia apoyan negociaciones prontas para nuevo tratado de desarme nuclear, afirma el Kremlin

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 11:47:17
Moscú, Rusia, a 6 de febrero 2026.- El gobierno de Rusia aseguró que tanto su país como Estados Unidos apoyan la idea de reanudar cuanto antes las negociaciones sobre un nuevo tratado de desarme nuclear tras la expiración del START III.

“Ambas partes son conscientes de la necesidad de un pronto comienzo de las negociaciones sobre este tema”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Además, el funcionario ruso confirmó que en días pasados ambas partes celebraron consultas al respecto en Abu Dabi, en donde abordaron la posibilidad de prolongar los límites contemplados por tratado y confirmaron que “asumirán posturas responsables”.

“Por supuesto, las cláusulas pueden prolongarse de manera formal”, dijo, en alusión a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de extenderlas un año, como mínimo.

Por su parte, previamente, el presidente de EEUU, Donald Trump aseguró que quiere “un tratado nuevo, mejorado y modernizado” que sustituya al START III o Nuevo START.

