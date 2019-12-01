EEUU trabaja en opciones militares en Irán, asegura The Washington Post

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:47:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de enero 2026.- El Consejo de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump se reunió para preparar opciones militares en Irán, aseguró a The Washington Post (TWP) una fuente dentro del encuentro.

Asimismo, dicha fuente indicó que el mandatario estadounidense podría ordenar la ejecución de dichas medidas en los próximos días.

De igual forma, el rotativo de la capital indicó que, tanto el vicepresidente JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, han sido parte del equipo que ha diseñado esta lista de opciones militares, al tiempo que se han puesto sobre la mesa otras vías como nuevas sanciones económicas, ciberataques o un apoyo más claro a los movimientos de protestas, que se han extendido por ciudades de todo el país.

No obstante, los informantes comunicaron a TWP que, la Administración Trump está dividida sobre si un ataque contra instalaciones militares o de gobierno en Irán es la mejor opción, debido al alto riesgo de fallo en el cálculo o material de inteligencia erróneo.

Cabe mencionar que la reunión de alto nivel se dio después de que el líder republicano ordenó cancelar “todas las reuniones” con funcionarios de Teherán y de que el enviado del presidente a Medio Oriente, Steve Witkoff, suspendiera los contactos que ha mantenido hasta recientemente con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

En ese sentido, se dio a conocer que el jefe de Estado no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen.