EEUU tomará fotos y datos biométricos de personas al entrar y salir del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:09:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos tomarán fotografías de todos los extranjeros y los datos biométricos de algunos de ellos cuando entren y salgan del país por aire, tierra o mar, según una nueva regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Dicha normativa entrará en vigor a partir del 26 de diciembre, luego de que se diera a conocer que el Registro Federal, permitirá al DHS recolectar los datos biométricos, como las huellas digitales y aspectos faciales, de los extranjeros en los aeropuertos, puntos terrestres y puertos marítimos cuando abandonen la Unión Americana.

En ese sentido, la dependencia argumentó que “implementar un sistema biométrico integrado de entrada y salida que compare los datos biométricos de los extranjeros recolectados a su llegada con los recolectados a su partida ayudará a abordar las preocupaciones de seguridad nacional”.

Entre las amenazas que combatirá el nuevo sistema, el Gobierno citó el terrorismo, el uso fraudulento de documentos de viaje, la sobrestadía de los visitantes, e información incorrecta o incompleta de los viajeros.

“Dicho sistema también permitirá al DHS confirmar de manera más concreta la identidad de los extranjeros que estén buscando entrada o admisión a Estados Unidos, y verificar su salida de Estados Unidos”, expuso el Departamento dirigido por Kristi Noem.

La nueva directriz abarca a todos los no ciudadanos, a pesar de que tengan una visa, residentes temporales, trabajadores temporales, menores de edad y adultos mayores.