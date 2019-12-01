EEUU tiene "dinero de sobra para financiar la guerra", asegura el Departamento del Tesoro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 11:47:40

Washington D. C., Estados Unidos, a 23 de marzo 2026.- El titular del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Estados Unidos cuenta con dinero “de sobra para financiar la guerra” contra Irán. Asimismo, el funcionario indicó que el país no tiene la necesidad de subir los impuestos a la población.

Por otra parte, el secretario Bessent justificó la ofensiva contra Teherán al afirmar que “a veces hay que intensificar la situación para poder reducirla”.

En declaraciones para el programa Meet the Press, de NBC News, el funcionario estadounidense indicó que la solicitud de 200 mil millones de dólares extra que realizó el Departamento de Guerra (DOW), se destinaría a las futuras capacidades militares.

“El presidente (Donald) Trump ha fortalecido al ejército como lo hizo en su primer mandato y quiere asegurarse de que las fuerzas armadas estén bien abastecidas en el futuro”, señaló Bessent sin confirmar la cifra de 200 mil millones de dólares presuntamente solicitada por el Pentágono.