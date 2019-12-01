EEUU suspende solicitudes migratorias de afganos tras ataque a militares en Washington D. C.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2025 a las 08:17:47

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de noviembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos luego de que un hombre de esa nacionalidad fuera señalado como sospechoso de atacar a dos integrantes de la Guardia Nacional en Washington D. C.

La decisión fue informada en la cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, que destacó que tendrá “efecto inmediato”.

De acuerdo con información oficial, la suspensión se mantendrá vigente y todos los procesos de asilo quedarán congelados “a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes”.

Cabe señalar que luego de que se diera a conocer la medida, el presidente Donald Trump endureció su discurso antimigratorio hacia los ciudadanos afganos y calificó el ataque contra los militares como “un acto de terror”.

Por otra parte, responsabilizó directamente a su antecesor, Joe Biden, al recordar que el sospechoso ingresó al país en 2021 bajo la Operación Aliados Bienvenidos, un programa que buscaba acoger a afganos tras el regreso de los talibanes al poder.