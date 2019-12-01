EEUU revoca visas a 6 personas por criticar a Charlie Kirk

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:00:24

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos revocó la visa a seis personas, entre ellas un ciudadano mexicano, por criticar en redes sociales al difunto influencer republicano, Charlie Kirk.

“Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk”, dijo la dependencia en su cuenta oficial de X.

Cabe señalar que entre los extranjeros afectados se encuentra un argentino quien aseguró que, mientras vivía, Kirk se dedicó a propagar una retórica racista, xenófoba y misógina y que merecía arder en el infierno.

En el caso del connacional, EEUU le quitó la visa por considerar que el aliado de Trump fue “racista y misógino” y mencionar que “hay gente que merece morir” ya que su muerte hace “que el mundo sea mejor”.

Por otra parte, un ciudadano brasileño perdió su visado por señalar que Kirk murió “demasiado tarde”, mientras que otro afectado, paraguayo, sostuvo que el activista era “un hijo de p*** y murió bajo sus propias reglas”, según informó el gobierno de EEUU.

Los otros dos visados revocados pertenecían a un alemán que señaló que “cuando los fascistas mueren los demócratas no se quejan”, mientras que la sexta persona es un sudafricano que, según Washington, se burló de que hay estadounidenses que estuvieran dolidos “porque la manifestación racista terminó en un intento de convertirlo en mártir”.