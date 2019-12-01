EEUU regresa cartas de México sobre trato a inmigrantes y operativos de ICE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 13:21:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de julio 2026.- El gobierno de Estados Unidos regresó las cartas enviadas por la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las que México expresa sus preocupaciones por los operativos migratorios y el trato a sus connacionales bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En ese sentido, el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, se reunió con el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, y le entregó de vuelta las misivas.

Igualmente, el representante argumentó que la decisión se tomó porque los documentos pretendían dirigir las acciones del personal del Gobierno estadounidense que opera en su territorio soberano.

En ese sentido, Kozak recomendó al gobierno de México que plantee sus inquietudes mediante los canales diplomáticos habituales. Además rechazó cualquier intento de influir directamente en las decisiones operativas de agencias estadounidenses.