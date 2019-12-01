EEUU quita asistencia para vivienda a familias con miembros indocumentados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 10:19:37

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de noviembre 2026.- El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Vivienda (HUD) publicó una norma definitiva con la que quitará el acceso a asistencia federal para la vivienda a familias con miembros indocumentados.

Según la información oficial, la medida revisa la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, que restringe el acceso a la asistencia habitacional financiada por el Gobierno federal.

“El presidente Trump advirtió que se acabarían los días en que los extranjeros ilegales y los no ciudadanos sin derecho a ello se aprovechan de los programas de asistencia social financiados por el gobierno”, afirmó el secretario del HUD, Scott Turner, en una entrevista con Fox News.

De manera simplificada, la nueva normativa exige la verificación de la ciudadanía estadounidense o del estatus migratorio elegible de todos los solicitantes y beneficiarios de asistencia bajo los programas sujetos a esta normativa, independientemente de su edad.

De igual forma, afecta a la asistencia que se ofrece actualmente a los miembros que sí cumplen con los requisitos para recibir ayuda prorrateada para cubrir sus gastos de vivienda.

Según cálculos del Center on Budget and Policy Priorities, citados por el medio digital The Intercept, unas 80 mil personas podrían verse afectadas, entre ellas casi 37 mil niños.