EEUU publica nuevos archivos del Caso Epstein; contienen acusaciones de una mujer contra Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 09:53:02

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), publicó nuevos documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En dichos archivos se encuentran unas entrevistas con una mujer que afirmó que el ahora presidente Donald Trump la agredió sexualmente, luego de que el financiero se la presentara.

Cabe señalar que, la dependencia federal indicó que estos documentos no se habían divulgado en las anteriores publicaciones de archivos relacionados con Epstein, porque se habían marcado por error como "duplicados".

Los archivos en cuestión s incluyen descripciones de varios interrogatorios de 2019 del FBI con la mujer, que dijo que tanto Epstein como el mandatario estadounidense la habían agredido sexualmente cuando tenía entre 13 y 15 años.

En una de las entrevistas, la víctima dijo que el multimillonario que se suicidó en su celda en 2019 se la llevó "a Nueva York o a Nueva Jersey" y que le presentó a al líder republicano.

Según declaró a los investigadores, la en ese entonces adolescente mordió a Trump cuando este intentó forzarla para que le hiciera una felación.

Según dijo, tanto ella como personas de su entorno recibieron durante años unas llamadas amenazantes en las que se les exigía que guardaran silencio, algo que la mujer relacionó con el caso Epstein.