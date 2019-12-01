EEUU presume detención de 26 miembros de organizaciones criminales mexicanas en gobierno de Trump

EEUU presume detención de 26 miembros de organizaciones criminales mexicanas en gobierno de Trump
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 11:44:18
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Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de abril 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), presumió que en el primer año del segundo mandato de Donald Trump han sido detenidos 26 integrantes de cárteles mexicanos.

A través de un comunicado en redes sociales, la dependencia detalló que en lo que va de la segunda Administración Trump han sido de 93 miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras.

La lista incluye a los siguientes miembros de cárteles mexicanos:

  • 11 del Cártel de Sinaloa.
  • 11 de La Nueva Familia Michoacana.
  • Tres del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
  • Un miembro del Cártel del Noreste.

De igual forma, el DOJ destaca las capturas de:

El Departamento de Justicia estadounidense también ha detenido:

  • 45 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.
  • 15 miembros de los Sureños (una organización mexicana que nació en Los Ángeles, California).
  • 4 miembros de la banda ecuatoriana Los Choneros.
  • 3 miembros de la salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).
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