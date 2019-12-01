EEUU podría perder hasta 14 mil mdd por cierre de Gobierno

EEUU podría perder hasta 14 mil mdd por cierre de Gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 13:17:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de octubre 2025.- La economía de Estados Unidos podría perder hasta 14 mil millones de dólares por el cierre del Gobierno federal que cumple casi 30 días.

 Lo anterior se dio a conocer en una carta que publicó un órgano independiente que asesora fiscalmente al Congreso estadounidense.

“Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que entre siete mil y 14 mil millones de dólares en 2025 no se recuperarán”, aseguró el director del órgano Phillip Swagel, en una carta dirigida al líder del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, el republicano Jodey Arrington.

Según la misiva, la ausencia de salarios abonados a los trabajadores federales, así como el cese de algunos de los subsidios, podría provocar una reducción de entre uno y dos puntos del PIB para el final de este año.

No obstante, una vez se reabra  los expertos esperan que se recupere parcialmente la situación, el frenazo de la producción, provocada por el cierre de numerosas agencias y oficinas federales, tendrá un gran peso en la desaceleración económica del país.

El CBO insiste en que las pérdidas se agudizarán a medida que se alargue el cierre de Gobierno federal, que comenzó el pasado 1 de octubre.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece hombre tras ser atropellado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” son sentenciados a 13 años y 9 meses de prisión por homicidio y lesiones 
Reportan desaparición de la activista trans María Mendoza; fue vista por última vez en Puebla
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios