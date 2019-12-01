EEUU podría perder hasta 14 mil mdd por cierre de Gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 13:17:11

Washington D. C., Estados Unidos, a 29 de octubre 2025.- La economía de Estados Unidos podría perder hasta 14 mil millones de dólares por el cierre del Gobierno federal que cumple casi 30 días.

Lo anterior se dio a conocer en una carta que publicó un órgano independiente que asesora fiscalmente al Congreso estadounidense.

“Aunque la mayor parte de la caída del PIB real se recuperará con el tiempo, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que entre siete mil y 14 mil millones de dólares en 2025 no se recuperarán”, aseguró el director del órgano Phillip Swagel, en una carta dirigida al líder del Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes, el republicano Jodey Arrington.

Según la misiva, la ausencia de salarios abonados a los trabajadores federales, así como el cese de algunos de los subsidios, podría provocar una reducción de entre uno y dos puntos del PIB para el final de este año.

No obstante, una vez se reabra los expertos esperan que se recupere parcialmente la situación, el frenazo de la producción, provocada por el cierre de numerosas agencias y oficinas federales, tendrá un gran peso en la desaceleración económica del país.

El CBO insiste en que las pérdidas se agudizarán a medida que se alargue el cierre de Gobierno federal, que comenzó el pasado 1 de octubre.