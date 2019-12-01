EEUU negará residencia a extranjeros con obesidad y otros problemas de salud

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 10:21:06

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de noviembre 2025.- El gobierno de Estados Unidos, ordenó a las autoridades de inmigración considerar inelegibles para la visa de inmigrante a extranjeros con problemas de salud, como la obesidad, o de edad avanzada, que puedan representar una carga pública para el país, según información de KFF Health News.

De acuerdo con el rotativo, el Departamento de Estado, envió una directriz a los funcionarios de embajadas y consulados en la que se amplía la lista de condiciones médicas que pueden hacer inelegible a un extranjero que busca residir en su nación.

En la orden, se establece que se “debe considerar la salud del solicitante”.

La directriz insta a los funcionarios que otorgan las visas a considerar afecciones, como la obesidad, que, según indica, puede causar asma, apnea del sueño e hipertensión, o la diabetes, entre otras afecciones para denegar la solicitud, asevera el medio especializado en la materia.

Además, se instruye a los trabajadores de migración a determinar si los solicitantes cuentan con los recursos para costear el tratamiento médico sin ayuda del Gobierno estadounidense.