Indignación en Durango: envenenan a 26 perritos en situación de calle en Gómez Palacio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:52:40
Gómez Palacio, Durango, 6 de febrero del 2026.- Al menos 26 perros fueron envenenados en Gómez Palacio, Durango, un hecho que ya es investigado por autoridades municipales y que ha generado indignación entre la población.

En redes sociales circula un video en el que se observa a una mujer intentando salvar a una de las mascotas dándole leche; sin embargo, el animal murió minutos después.

La mayoría de los perros afectados eran comunitarios, es decir, no tenían un hogar fijo, pero eran alimentados y cuidados por vecinos de la zona. El caso salió a la luz luego de que se localizaran cebos con veneno, lo que confirmó que se trató de un acto intencional.

El director de Salud Municipal de Gómez Palacio, Luis Bañuelos, acudió a los ejidos donde ocurrieron los hechos para constatar la situación y reunirse con los habitantes afectados. Posteriormente, el Ayuntamiento informó que la Dirección de Control y Bienestar Animal realiza recorridos de supervisión para prevenir nuevos casos.

Asimismo, se solicitó el apoyo de Seguridad Pública para dar con el o los responsables de este ataque.

Las autoridades recordaron que el maltrato animal es un delito en el estado de Durango, por lo que el caso podría derivar en sanciones penales.

