EEUU lanza nueva oleada de ataques sobre Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 11:19:26

Teherán, Irán, a 15 de julio 2026.- El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) lanzó una nueva ola de ataques sobre objetivos militares iraníes que “mermaron aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz.

Lo anterior lo informó en su cuenta de X, la rama del Ejército estadounidense encargada de las operaciones militares en Medio Oriente.

Igualmente, en su comunicado, el cuerpo castrense detalló que la ofensiva comenzó en punto de las 7:30 horas, tiempo de EEUU y tuvo una duración de 90 minutos.

También dio a conocer que sus Fuerzas Armadas emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

Al tiempo que la ofensiva se desarrollaba, el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) acusó la República Islámica de arrastrar a todo Medio Oriente al caos por sus ataques contra sus vecinos árabes, miembros de esa alianza política y económica, así como contra Jordania.