EEUU insiste en que sí existe negociación con Cuba; pide a La Habana que actúe con prudencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 08:38:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de febrero 2026.- La Casa Blanca insistió en que Estados Unidos y Cuba se encuentran en negociaciones e instó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a que realice declaraciones “prudentes”.

“Como ya he reiterado, el presidente (Donald) Trump siempre tiene voluntad de apostar por la diplomacia, y creo que eso es algo que de hecho está teniendo lugar con el Gobierno cubano… Creo que, dado que el Gobierno cubano está en sus últimas y que el país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de EE.UU”, declaró la portavoz de la sede presidencial, Karoline Leavitt.

Las palabras de la funcionaria se dieron luego de que el mandatario cubano negó que existan negociaciones formales con la Unión Americana; no obstante, dijo que su país está dispuesto a dialogar.

En la previa, el líder republicano, Donald Trump, afirmó que su administración ya se estaba “hablando” con representantes de la nación caribeña.