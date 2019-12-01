EEUU incluye a Venezuela y Cuba en lista de "revisión rigurosa" de permisos de residencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 07:43:08

Washington D. C., Estados Unidos, a 28 de noviembre 2025.- El gobierno de Donald Trump anunció que incluyó a los cubanos y venezolanos en la lista de 19 nacionalidades de “países de preocupación” a los que someterá a una “revisión rigurosa” de sus tarjetas de residente, o ‘green cards’.

Lo anterior lo dio a conocer el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En ese sentido, la agencia compartió un correo electrónico en el que adjuntó el decreto firmó el mandatario estadounidense en junio para prohibir o restringir los viajes desde 19 países.

Según el documento, la decisión se tomó por razones de “seguridad nacional”.

Dicha orden ejecutiva prohíbe el ingreso de ciudadanos de Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.