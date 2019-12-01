EEUU incauta más de 500 armas y 31 mil cartuchos que tenían a México como destino

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 12:58:53

Laredo, Texas, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) aseguró poco más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos en un puerto de entrada de Laredo, Texas, que tenían a México como destino.

De acuerdo con la titular de dicha dependencia, Kristi Noem, se trata de la “mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste”.

Asimismo, la funcionaria resaltó que en el operativo se logró la detención de dos personas identificados como Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz.

“El DHS detuvo a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31.000 cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército”, apuntó Noem en sus redes sociales.

Según la nota, los sospechosos ocultaron estas armas tras falsas paredes en dos remolques de vehículos que viajaban a México.

“Bajo el mandato del presidente (de EE.UU.) Donald Trump, las fuerzas del orden estadounidenses están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida”, agregó la republicana.