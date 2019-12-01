EEUU impone sanciones financieras a Petro tras considerarlo un líder criminal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 08:51:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de octubre 2025.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras a Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, a quien su homólogo estadounidense acusó de ser un líder de la delincuencia organizada.

De igual forma, el Gobierno estadounidense sancionó a la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti.

Todos los anteriores, así como el mandatario colombiano, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Asimismo, el funcionario trumpista aseveró que el jefe del Estado colombiano “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.

Es de recordar que hace semanas, EEUU revocó la visa al presidente Petro después de que este pidiera en septiembre desde Nueva York a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre Gaza.