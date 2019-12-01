EEUU hunde otra embarcación en el Caribe; Trump confirma 6 muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 14:40:07

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que sus tropas desplegadas en el mar Caribe hundieron otra lancha que presuntamente transportaba estupefacientes cerca de las costas de Venezuela.

Asimismo, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense detalló que en el operativo el Ejército desplegado mató a seis “narcoterroristas”.

“Esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un barco afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos frente a la costa de Venezuela”, escribió el líder republicano.

De acuerdo con el jefe de Estado, la inteligencia de su país confirmó que la narcolancha traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida” asociadas a los cárteles de la droga.

El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo del barco murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU. resultó herido”, agregó el presidente Trump.