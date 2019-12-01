EEUU gira orden de aprehensión contra Raúl Castro, ex presidente de Cuba; lo acusan de homicidio y conspiración

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 11:19:03

Miami, Florida, Estados Unidos, a 19 de octubre 2026.- Un juez con sede en Miami, Florida, giró una orden de aprehensión contra el expresidente cubano Raúl Castro, por conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado, derivado del derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate.

Lo anterior lo confirmó el Miami Herald, que agregó que la medida surgió de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel del hermano de Fidel Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

Según la información de las autoridades estadounidenses, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares de la isla caribeña.

Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.

Cabe recordar que, Raúl Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente por presuntamente tener una participación directa en los hechos. Igualmente está señalado de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.