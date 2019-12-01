EEUU gastó más de 11 mil mdd en primera semana de guerra contra Irán, reporta Departamento de Guerra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 09:19:12

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de marzo 2026.- Durante la primera semana de la guerra contra Irán, las Fuerzas Armadas de Estados Unidas gastaron más de 11 mil 300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso.

Lo anterior lo dio a conocer el medio The New York Times (NYT), que citó a fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa en la sede legislativa que se llevó a cabo a puerta cerrada.

Asimismo, el diario neoyorquino señaló que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Además, funcionarios del Departamento de Guerra (DOW) habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5 mil 600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses.

Por su parte, la organización independiente de análisis Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, CSIS), calculó que las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron 3 mil 700 millones de dólares, es decir, más de 891 millones de dólares al día.

De dicha cifra, 3 mil 500 millones de dólares, no se habían presupuestado, según el CSIS.