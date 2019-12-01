EEUU gasta casi 4 mil mdd en las primeras 100 horas de guerra contra Irán

EEUU gasta casi 4 mil mdd en las primeras 100 horas de guerra contra Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 07:42:28
Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- Estados Unidos gastó alrededor de 3 mil 700 millones de dólares durante las primeras 100 horas de la guerra contra Irán, es decir, un costo promedio de casi 900 millones de dólares por día, de acuerdo con el análisis del independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Dicho organismo, con sede en la ciudad de Washington D. C., público su estudio del impacto financiero de los primeros cuatro días de hostilidades, los cuales considera “son, típicamente, los más intensos de una campaña aérea”, y que en este caso incluyeron los bombardeos que mataron al ayatolá Alí Jameneí y a buena parte de la cúpula iraní.

Según el análisis, las primeras 100 horas costaron 891.4 millones al día, y la gran mayoría de esos gastos no estaban presupuestados: unos tres mil 500 de los tres mil 700 millones consumidos del sábado al martes no estaban incluidos en las cuentas aprobadas por el Congreso estadounidense.

Por otra parte el CSIS  prevé que los costes comiencen a bajar a medida que las fuerzas estadounidenses opten por usar “municiones menos costosas” e Irán reduzca el ritmo de lanzamiento de drones y misiles.

Aún así, concluye que “los costes no presupuestados serán cuantiosos” y dependerán “de la intensidad de las operaciones y la efectividad de las represalias de Irán”.

