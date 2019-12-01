EEUU enviará otros tres buques de guerra al Medio Oriente, informa WSJ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 12:18:43

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de marzo 2026.- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOW) anunció que enviará otros tres buques acorazados y más de 2 mil infantes de Marina al Medio Oriente, según información de The Wall Street Journal (WSJ), que cita a dos funcionarios anónimos.

El rotativo indicó que, aproximadamente entre 2 mil 200 y 2 mil 500 efectivos del grupo anfibio Boxer, con base en California, y de la 11 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina se dirigen al Comando Central, responsable de todas las fuerzas estadounidenses en esa región.

Cabe señalar que se trata del segundo despliegue masivo en la última semana, después de que el Departamento de Guerra envió al Tripoli, con base en Japón y compuesto por 5 mil efectivos, y a la 31 Unidad Expedicionaria de marines, a unirse a las operaciones militares contra Irán.

Según la información citada por el periódico neoyorquino, el nuevo grupo de combate cruzó el estrecho de Malaca el miércoles, al norte de Singapur. Se espera que arribe a aguas cercanas a la República Islámica a finales de marzo.

En la previa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump comentó que no tenía planes de desplegar más tropas en la región.