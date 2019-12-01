Por robo fueron detenidos director y subdirector de la policía de Zacapu, Michoacán: FGE Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de julio 2026.- En rueda de prensa el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Ismael Cervantes Rodríguez, informó que la detención del director y del subdirector de la Policía Municipal de Zacapu deriva, hasta este momento, por el delito de robo calificado, luego de que durante las investigaciones fueron localizados diversos objetos personales pertenecientes a los elementos de la Guardia Civil asesinados en la emboscada de Nahuatzen.

Sobre el particular, el funcionario estatal detalló que, mediante tres cateos realizados de manera simultánea, fueron asegurados indicios de gran relevancia para la investigación, entre ellos un teléfono celular y un gafete institucional pertenecientes a dos de los policías estatales que perdieron la vida durante el ataque del pasado 10 de junio.

Asimismo, en un inmueble ubicado en la colonia Cuauhtémoc, en Zacapu, fueron localizados teléfonos celulares, tarjetas SIM y parches institucionales de la Guardia Civil.

En un tercer cateo, realizado en la comandancia de la Guardia Civil en Panindícuaro, se aseguraron una iPad utilizada para videograbación, cartuchos calibre 7.62x39, pantalones tácticos y prendas balísticas.

Cervantes Rodríguez explicó que estos hallazgos permitieron integrar los datos de prueba que derivaron en la captura, el pasado 10 de julio, de Raúl Fuerte Rodríguez, director de la Policía Municipal de Zacapu, y de Jorge Antonio Reynaga Barbosa, subdirector de la corporación.

El vicefiscal precisó que la detención de ambos mandos corresponde al delito de robo, debido al aseguramiento de pertenencias de los policías estatales abatidos, mientras que las investigaciones continúan para determinar si existe responsabilidad en otros delitos relacionados con la emboscada en la que fueron asesinados cinco elementos de la Guardia Civil en la localidad de Monjonera en el municipio de Nahuatzen.