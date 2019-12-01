Revisan la incidencia delictiva y acuerdan estrategias conjuntas de prevención y seguridad en las regiones de Zamora, La Piedad, Puruándiro, Zacapu y Uruapan

La Piedad, Michoacán, a 15 de julio 2026.- Con la finalidad de fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en la entidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) participó en la reunión de la Mesa Interregional para la Construcción de la Paz y Seguridad, en la que se analizaron las condiciones de seguridad y se definieron estrategias conjuntas para atender la incidencia delictiva en diversas regiones del estado.

Sobre el particular se informó que dicha sesión se llevó a cabo de manera híbrida, con sede presencial en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Zamora y la participación virtual de autoridades de los municipios que integran las regiones de Zamora, La Piedad, Puruándiro, Zacapu y Uruapan.

Durante la reunión participó Samanta Ríos, secretaria de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad de Zamora; Noé Godinez Arellano, Fiscal Regional de Zamora; Alberto Núñez Mora, Fiscal Regional de La Piedad; Laura Avalos Avila, titular del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) Zamora, así como representantes de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el encuentro se revisaron los índices delictivos registrados en las regiones participantes, se analizaron las acciones implementadas y se acordó fortalecer las estrategias de prevención y disuasión del delito, además de reforzar la coordinación para el desarrollo de acciones operativas conjuntas.