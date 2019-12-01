Presunta banda de rateros detrás de muerte de adulta mayor en Morelia, Michoacán: FGE

Morelia, Michoacán, a 15 de julio 2026.- La principal línea de investigación en el caso de la mujer adulta mayor que fue asesinada al interior de su domicilio, es el robo, además de indagar la posible participación de un grupo delictivo que opera en esa zona de Morelia, indicó la Fiscalía General del Estado.

Sobre el particular el vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, informó que las investigaciones apuntan a que la víctima fue sometida por los delincuentes durante el atraco y murió por asfixia, en una de las habitaciones donde fue encerrada.

"La principal línea de investigación nos hace girar hacia el tema del robo y, al momento de sujetar a la persona adulta, es cuando provocan la muerte de la señora por asfixia", explicó el funcionario.

Añadió que, derivado de las investigaciones, se han identificado diversas líneas que apuntan a un grupo de personas presuntamente dedicado al robo de viviendas en ese sector de la ciudad.

"Se han identificado diversas líneas de investigación que apuntan a cierto grupo que se ha dedicado al robo por la zona. Es algo que estamos agotando en este momento", señaló Cervantes Rodríguez.

La Fiscalía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del homicidio, además de determinar si están relacionados con otros robos cometidos bajo el mismo modus operandi en la capital michoacana.