Enfrentan cargos por secuestro agravado, ocho de los detenidos en Zinapécuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 12:59:04

Morelia, Michoacán, a 15 de julio 2026.- De los nueve hombres detenidos el pasado 25 de junio en Zinapécuaro, tras hacerse pasar por elementos de la Guardia Civil y circular en patrullas clonadas, ocho enfrentan ahora un nuevo proceso penal por su presunta participación en el secuestro agravado y homicidio de dos personas ocurrido en octubre de 2025.

Como se recordará los nueve sujetos fueron capturados durante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil sobre la carretera Acámbaro-Morelia, donde les aseguraron uniformes, credenciales apócrifas, armas de fuego, equipo táctico, droga y vehículos con apariencia de patrullas oficiales.

Inicialmente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado y posteriormente fueron vinculados a proceso por diversos delitos cometidos en flagrancia.

En conferencia de prensa, el vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, informó que, conforme avanzaron las investigaciones, las declaraciones de testigos y víctimas permitieron identificar la presunta participación de ocho de los nueve detenidos en la privación ilegal de la libertad, secuestro agravado y homicidio de dos personas registrados en octubre de 2025.

Derivado de esos nuevos datos de prueba, el pasado 8 de julio agentes de la Fiscalía, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión en reclusión contra los imputados por el delito de secuestro agravado.

Cervantes Rodríguez destacó que estas nuevas acciones fortalecen las investigaciones para esclarecer ese doble crimen y precisó que los ocho acusados permanecen en prisión preventiva, tanto por los delitos federales que motivaron su captura como por el nuevo proceso penal que enfrentan por secuestro agravado.

El funcionario agregó que las investigaciones continúan para determinar si los detenidos tienen relación con otros hechos delictivos registrados en la entidad.