EEUU completa primera venta de petróleo venezolano; operación sería por 500 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 14:40:10

Washington D. C., Estados Unidos, a 15 de enero 2026.- Estados Unidos completó la primera venta de crudo venezolano desde que tomó control del hidrocarburo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de diciembre, de acuerdo con información de la AFP.

Según una fuente citada por la agencia, el monto de la operación asciende a 500 millones de dólares y podrían concretarse otras ventas en los próximos días o semanas.

"El presidente Trump ha negociado un acuerdo energético histórico con Venezuela, inmediatamente después del arresto del narcoterrorista Nicolás Maduro, que beneficiará a los pueblos estadounidense y venezolano", declaró una portavoz de la Casa Blanca.

La semana pasada, el presidente Donald Trump, anunció que "las autoridades interinas de Venezuela (iban) a entregar a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado y de alta calidad", es decir, entre uno y dos meses de producción.

En ese sentido, el mandatario estadounidense firmó a un decreto de emergencia destinado a colocar bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros a fin de evitar que sean embargados por tribunales o acreedores.