EEUU ataca portaaviones iraní

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 08:37:01

Tampa, Florida, Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- Estados Unidos confirmó que atacó a un buque portaaviones iraní, en el cual trasladan drones.

“Sólo en las últimas horas atacamos un portaaviones de drones iraní, un barco aproximadamente del tamaño de un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial, y mientras hablamos, está en llamas”, resaltó el comandante del Centcom (Comando Central), el almirante Brad Cooper, en Tampa (Florida).

Según el mando militar, los ataques más recientes también han incluido el lanzamiento de “docenas de bombas penetradoras de 900 kilos” por parte de los bombarderos B-2 “contra lanzadores de misiles balísticos enterrados a gran profundidad”

Además, indicó que han atacado “el equivalente iraní del Comando Espacial, lo que reduce su capacidad de amenazar a los estadounidenses”.

Por su parte, el jefe del Departamento de Guerra (DOW), Pete Hegseth, destacó que la capacidad armamentística de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán está lejos de agotarse.

“Irán espera que no podamos sostener esto, lo cual es un grave error de cálculo para la Guardia Revolucionaria… La cantidad de potencia de fuego sobre Irán y sobre Teherán está a punto de aumentar dramáticamente”, agregó.