EEUU aprueba posible de armas a Nigeria; arsenal tendría costo de 346 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 12:17:35

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de agosto 2025.- Estados Unidos aprobó una posible venta de armas por 346 millones de dólares a Nigeria, para “ayudar a mejorar la seguridad” en dicho país, informó el Departamento de Defensa.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Nigeria para enfrentar amenazas actuales y futuras a través de operaciones contra organizaciones terroristas y para contrarrestar el tráfico ilícito en Nigeria y el Golfo de Guinea", aseguró el Pentágono.

"No habrá un impacto adverso en la preparación de defensa de Estados Unidos como resultado de esta venta propuesta", agregó la dependencia federal.

Según un comunicado de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa, el Congreso estadounidense ya recibió el reporte y debe debatir si aprueba o niega la solicitud.

Se dio a conocer que, dentro del armamento que obtendría Nigeria se incluyen municiones, bombas y cohetes.

Cabe mencionar que, en la última década, el país africano ha comprado equipo militar a Estados Unidos en varias ocasiones; la más reciente, una adquisición de equipo bélico por 997 millones de dólares en 2022.