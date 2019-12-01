EEUU alista mil 500 soldados para un posible despliegue en Minnesota

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:48:21

Washington D. C., Estados Unidos, a 19 de enero 2026.- El Departamento de Guerra ordenó a mil 5000 soldados que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con invocar la ley de Insurrección para frenar las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en ese territorio, de acuerdo con varios medios.

Previamente, el mandatario estadounidense aseguró que “si se ve obligado” aplicará uno de los poderes de emergencia que le permite desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil.

Tras las declaraciones del líder republicano, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), activó a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska.

Como respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz ordenó la movilización de la Guardia Nacional de su entidad, para apoyar a las autoridades locales.

Cabe mencionar que la última que se invocó esa ley, fue en 1992 bajo el mandato del también republicano George H.W. Bush, en el estado de California, como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.