EEUU afirma eliminación de 3 presuntos criminales en su más reciente ataque a lancha en el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 08:37:42

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos anunció que dio de baja a tres presuntos criminales, señalados como miembros de una guerrilla colombiana, durante su más reciente ataque a una embarcación en el mar Caribe.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur”, informó el jefe del Departamento de Guerra, Pete Hegseth.

Según el funcionario estadounidense, la lancha navegaba “por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

De igual forma, agregó que ningún soldado de su país resultó herido en el ataque, que se realizó en aguas internacionales.

A través de redes sociales, el secretario Hegseth compartió un video en el que se observaba el momento en el que la embarcación fue bombardeada, y comparó a los cárteles con Al Qaeda.

“Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, sentenció el titular de Guerra.