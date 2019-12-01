Dubái suspende temporalmente actividades en su aeropuerto tras incidente con dron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:18:56

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a 16 de marzo 2026.- Las autoridades de aviación de Dubái anunciaron la suspensión temporal de de los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la megalópolis, de manera preventiva tras un incidente con un dron que provocó un incendio en las inmediaciones de la instalación.

La agencia informó de que la interrupción de las operaciones se adoptó “como medida de precaución para garantizar la seguridad de todos los pasajeros y del personal”, según un comunicado difundido por la Oficina de Medios del Gobierno de Dubái en redes sociales.

Cabe recordar que el pasado 14 de marzo, un artefacto volador no pilotado se impactó en las proximidades del aeropuerto y alcanzó uno de los tanques de combustible situados en la zona, lo que generó un incendio.

Por lo anterior, la Autoridad de Aviación Civil decidió suspender de forma temporal las operaciones en el principal aeropuerto del emirato, uno de los más transitados del mundo para el tráfico internacional.

Por su parte, la aerolínea Emirates confirmó que todos los vuelos con origen o destino en esa ciudad han sido suspendidos temporalmente.